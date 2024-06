Leone, Montanari, Poretti: chi sarà il sindaco di Gornate Olona?

Una fascia tricolore, un ufficio a Villa Parrocchetti e il compito di amministrare Gornate Olona.

I tre candidati fra cui i cittadini dovranno scegliere da settimane stanno incontrando i gornatesi, presentando le loro idee e ascoltando le richieste della collettività. Supportati da squadre compatte e motivate, stanno arrivando all’8 e 9 giugno con un obbiettivo ben chiaro: diventare il successore dell’attuale sindaco Paolino Fedre.

Si tratta di Vincenzo Leone, Claudio Montanari e Emanuele Poretti, tre candidati per un solo posto disponibile, quello di Primo cittadino del paesino della Valle Olona.

Vincenzo Leone

Vincenzo Leone è il candidato di Gornate Olona Alternativo e fin dall’inizio ha evidenziato la rilevanza del fatto che la sua squadra sia «una lista civica indipendente, scevra da influenze di partito: ciò che ci preme è l’attenzione per la nostra comunità. Abbiamo voglia di fare bene».

Fra i temi principali del programma, Leone spiega: «Attenzione ai bambini e risposte ai bisogni degli anziani e un programma caratterizzato da concretezza. Gornate ha bisogno di idee che la rendano un paese più vivibile per i suoi cittadini, con servizi che rispondano alle necessità di chi vive qui e chi arriva per turismo».

Questa la lista dei candidati di Gornate Olona Alternativo, che supporta Vincenzo Leone come candidato:

Claudio Montanari

Claudio Montanari è il candidato sindaco di Gornate Civica. Al suo fianco la presenza dell’attuale Primo cittadino Paolino Fedre e del vice Rolando Squizzato. La lista parte quindi dall’orgoglio per quanto realizzato in questi ultimi cinque anni e nuove idee per rilanciare il paese.

Fra i temi principali del programma, Montanari spiega: «Vogliamo far diventare Gornate un paese attrattivo, seguendo la sua vocazione turistica e facendo sì che chi visita il Monastero arrivi poi in paese, vorremo incrementare anche le occasioni di socialità, valorizzare le frazioni e aiutare sia gli esercizi commerciali, che i giovani nell’inserimento lavorativo, affinchè scelgano di continuare a risiedere in paese e non si trasferiscano altrove».

Questa la lista dei candidati di Gornate Civica, che supporta Claudio Montanari come candidato.

Emanuele Poretti

Emanuele Poretti è il candidato di “Insieme per Gornate si rinasce”. E’ stato il gruppo, coeso e con competenze trasversali, che ha convinto Poretti ad accettare la proposta di Barbara Bison e abbracciare la candidatura.

Fra i temi principali del programma «L’attenzione alla scuola e ai servizi importanti per le famiglie, migliorando l’offerta ludica culturale per giovani e valorizzando frazioni e associazionismo. Tra gli obiettivi principali, anche la ricostituzione del gruppo di Protezione civile, oltre alla valorizzazione e l’aiuto al commercio locale, la sicurezza e uno sguardo attento alle opere pubbliche, partecipando a bandi che ci aiutino a investire su tutto ciò che vorremmo realizzare».

Questa la lista dei candidati di Insieme per Gornate si rinasce, che supporta Emanuele Poretti come candidato.

Tre squadre, dunque, e tre visioni differenti sul futuro di Gornate Olona, con aree tematiche che si sovrappongono e uno scopo che accomuna tutti e tre i candidati: pensare al bene di Gornate. Chi sarà chiamato a realizzare il suo programma?