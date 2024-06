Palestra, tribuna e spogliatoi: ultime opere al centro sportivo delle Bustecche 

Le piogge continue di questi mesi non hanno certo aiutato il completamento delle opere legate alla profonda ristrutturazione del centro sportivo delle Bustecche. Lavori che sta portando avanti il Città di Varese – la società di calcio che ha in affidamento il centro sportivo comunale con una convenzione recentemente rinnovata fino al 2041 – e che proseguono in questi giorni per il completamento delle ultime opere.

Sono tre i fronti ancora aperti, tutti concentrati intorno al campo principale: la tribuna, la palestra e la nuova area adiacenti agli spogliatoi.

Installata in marzo la parte centrale della tribuna in tubolari (leggi qui) – quella che ospiterà il pubblico -, è stato installato il prefabbricato che invece dovrà ospitare i servizi igienici e un bar. La struttura deve ancora essere completata soprattutto nella parte interna e probabilmente sarà l’ultimo passo per il completamento del cronoprogramma. Terminata invece la base in cemento che sorregge la tribuna.

Lo scheletro in muratura della palestra è completato e anche i serramenti sono stati posizionati. Mancano gli ultimi dettagli e poi sarà pronta per ospitare i macchinari. È invece praticamente completata la ristruttuazione dell’area tra gli spogliatoi e l’ingresso in campo. È stata realizzata una passerella in cemento che dà accesso al rettangolo di gioco, sono stati piantate della piante e curato il verde. Anche l’accesso al campo a 5 dedicato a Ottavio Biasibetti è stato sistemato.

Verso la fine delle opere anche per la nuova struttura di prefabbricati sorta proprio a ridosso del campo a 5 che ospiterà uffici e lavanderia. Anche per questa parte del centro sportivo sono in corso gli ultimi dettagli.

Tutto sembra quindi indirizzato verso il completamento dei lavori. Un lungo percorso da parte del Città di Varese che, nonostante qualche intoppo e di certo anche rallentato anche dalle frequenti precipitazioni, sta concludendo un lungo iter che permetterà alla società di avere una propria base completa in campi e servizi che accentrerà tutta l’attività, dalla prima squadra fino a tutto il settore giovanile e femminile.