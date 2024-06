Pallacanestro Varese, si consolida VSE. Luca Magnoni tra i nuovi ingressi

In attesa di muoversi in modo ufficiale sul mercato – dove, ovviamente, si lavora sotto traccia per costruire la nuova squadra – la Pallacanestro Varese sta consolidando la compagine societaria che la sostiene.

In particolare, negli ultimi giorni si registrano “mosse” all’interno di VSE, Varese Sport and Entertainment, la società che possiede il 45% delle quote del club biancorosso e che è stata creata da pochi mesi con lo scopo di gestire tutto ciò che non riguarda l’attività sportiva della Pallacanestro Varese.

Le ultime settimane sono state vivaci sul fronte VSE: la società ha infatti aperto la possibilità di sottoscrivere una parte del capitale iniziale e, secondo quanto si è appreso, la “raccolta” avrebbe dato buoni frutti. Una serie di soggetti ha infatti risposto “presente” acquisendo una fetta di VSE ed entro la fine di giugno questi passaggi saranno formalizzati.

In quel momento si sapranno nel dettaglio i nomi degli sottoscrittori tra i quali ci sarà certamente Luca Magnoni, l’imprenditore varesino che è già sponsor di maglia con il marchio Prevcom e che (insieme a Thomas Valentino) ha riportato alla luce lo stemma e il nome Roosters per il settore giovanile biancorosso. Magnoni, che è anche apprezzato pilota automobilistico (in queste ore è impegnato a Vallelunga nel Campionato Italiano Gran Turismo) è quindi il secondo italiano nella compagine di VSE. Il primo è Gianpaolo Perego che è anche il vicepresidente della Pallacanestro; tra chi ha già quote ci sono il general manager biancorosso Zach Sogolow con la moglie Katie Martin e altri imprenditori sudamericani vicini a Scola. Possibile però che ci siano altri volti noti a livello locale nel gruppetto di nuovi sottoscrittori.

Come già spiegato tempo fa, VSE ha l’obiettivo di produrre ricavi dalle attività che ruotano intorno alla Pallacanestro Varese come la gestione del palasport, quella delle aree che saranno disponibili al termine della ristrutturazione (ristorante, uffici e sky box), il merchandising biancorosso. Il tutto nell’ottica di poter sostenere a livello finanziario (a medio termine) il lato sportivo per rendere più competitiva la squadra.