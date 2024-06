Ranco e Tronzano Lago Maggiore superano il quorum, l’elezione del sindaco è più vicina

In attesa della chiusura dei seggi alle 23 di questa sera – domenica 9 giugno – a Tronzano Lago Maggiore e a Ranco, due dei 10 comuni dove la sfida è quella tra un solo candidato sindaco e l’astensionismo, è stato raggiunto il primo obiettivo, ovvero superare la soglia del quorum, fissato al 40%.

I due paesi dell’Alto e del Basso Verbano si avvicinano dunque alla conferma del primo cittadino, anche se l’ufficialità avverrà in maniera definitiva soltanto dopo lo spoglio di domani, quando ai seggi servirà che almeno il 50% delle schede scrutinate siano a favore dell’unica lista presentatasi, rispettivamente Tutti insieme per Tronzano e Vivere Ranco.

A Tronzano Lago Maggiore sono bastate dodici ore dall’apertura dei seggi (l’affluenza era del 45,70% alle ore 12) per l’ormai probabile riconferma di Antonio Palmieri, a un passo da quello che sarebbe il suo quarto mandato complessivo da sindaco, avendo già ricoperto la carica dal 2004 al 2014. Ma Palmieri ha dedicato la sua vita a Tronzano Lago Maggiore fin dal 1995: prima come consigliere, poi come assessore e infine, per l’appunto, come sindaco.

Situazione pressoché identica più a sud del Lago Maggiore, a Ranco, per Federico Brovelli, assessore uscente facente parte dell’amministrazione Cerutti (Obiettivo Ranco) e per il 2024 candidato sindaco con la sua nuova lista, Vivere Ranco. Attorno a mezzogiorno l’affluenza era di “un nulla” sotto la soglia necessaria, al 39,59%, il quorum è stato comunque superato poche ore dopo nel primo pomeriggio.