Animali Protagonisti con “Il Gatto con Gli Stivali” a Olgiate Olona

La suggestione del cinema sotto le stelle torna negli spazi comunali di Olgiate Olona, una tradizione che ha radici lontane ma che mantiene un fascino immutato nel tempo, con la bellezza di condividere insieme tra grandi e piccoli le emozioni del grande cinema.

La partecipazione all’evento sarà gratuita, offrendo un’occasione di svago e socializzazione per tutta la comunità presso il suggestivo cortile di Villa Greppi-Gonzaga. Una serata all’insegna del divertimento ma anche della sensibilizzazione per la cura degli animali.

Vi sarà dunque la proiezione del film “Il Gatto con Gli Stivali 2 – L’Ultimo Desiderio”. Oggi, mercoledì 24 luglio, nel cortile del Comune in via Greppi n.4 a Olgiate Olona. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura assessore Sofia Conte, vedrà la partecipazione di diverse realtà olgiatesi: un bell’esempio di collaborazione che da vita a momenti speciali: Area101 (associazione di promozione sociale) si occuperà della parte tecnica per la proiezione del film, mentre la Pro Loco distribuirà gratuitamente ghiaccioli per i più piccoli, sarà presente anche il Centro Veterinario della Valle per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cura degli animali, altre che ovviamente all’Amministrazione Comunale stessa.