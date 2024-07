Come sta il Campo dei Fiori? Bene ma non ancora benissimo, una nuova colata di detriti da sistemare

Bene i lavori fin qui compiuti che hanno consentito di impedire l’arrivo dell’ennesima colata detritica in paese. Però si registrano ancora una volta nuovi danni strutturali in zona sentiero 10 nei boschi del Campo dei Fiori, con enormi quantità di terra in movimento e a rischio colata in caso di prossimi eventi estremi. L’allerta per questo rimane alta sul fronte prevenzione e sicurezza per le comunità a valle.

In sintesi é questo quanto emerso ieri durante il Tavolo di Lavoro convocato dal Sindaco con Giunta, tecnici e professionisti, insieme al Presidente dell’Ente Parco a seguito del maltempo di venerdì.

«I lavori, diversi e articolati, (a seguito dell’incendio del Campo dei Fiori nel 2017 e delle colate detritiche del 2018, 2020 e 2021) a cura di Comune, Ente Parco, Ersaf, Regione Lombardia (pulizia alvei, rinforzo argini, creazione di briglie e controbriglie e soprattutto il nuovo ponte, due vasche di protezione) hanno evitato l’ennesima fase di emergenza in paese – spiega il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani -. Il nuovo ponte ha sicuramente evitato il peggio per Luvinate e bene abbiamo fatto a dare il via libera ai lavori durante l’inverno, proprio in previsione dell’estate. Ringraziamo per questo Regione Lombardia e tutti i professionisti che da anni lavorano per Luvinate».

Anche gli altri interventi hanno contribuito a rallentare, limitare, frenare l’imprevidibilità e la conclamata fragilità di un sistema montano che, di fronte agli eventi estremi, si conferma però non piú resiliente, sorprendendoci amaramente per l’apertura degli ennesimi fronti di rischio su cui cercare risorse, parlare con Istituzioni, gestire cantieri e relativi imprevisti.

E questo, ripetono gli amministratori, nonostante la qualità e l’efficacia di quanto fin qui realizzato.

In particolare sul ramo orientale in zona acquedotto, é partita una nuova colata detritica che ha investito il ponte sul sentiero 10 in zona Zambella. Si tratta di un nuovo fronte molto esteso.

In vari punti su cui erano ancora aperti i cantieri, le colate hanno provocato alcune criticità che ci impegneremo ad affrontare in corso d’opera.

Siamo dunque al lavoro per la compilazione delle schede Rasda che invieremo in settimana a Regione Lombardia, mentre proseguiamo velocemente per capire come attivarci sulle nuove criticità.

Purtroppo é sempre più chiaro: la fragilità della montagna prosegue in modo serio e siamo solo all’inizio dei lavori di prevenzione che dovranno durare anni. Questa é e dovra essere la priorità politica per il futuro.

«Si conferma inoltre quanto già evidenziato nelle alluvioni del 2020 e 2021 e che da tempo ci dicono gli esperti: i fenomeni di colate scattano con la concentrazione di una enorme quantità d’acqua in pochi minuti, come è stato venerdì. La vicinanza di questi fenomeni in termini temporali, sempre più ravvicinati e l’imprevidibilità dell’esatta collocazione rende ancora più preoccupante lo scenario complessivo su cui vogliamo proseguire il nostro lavoro» – conclude Boriani.