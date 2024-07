Con Legambiente Sesto Calende l’iniziativa “Acqua Fonte di Vita”

Anche quest’anno, il Circolo Sestese di Legambiente rinnova l’appuntamento con l’iniziativa “Acqua fonte di vita”, dedicata all’analisi delle acque di falda e di superficie nel Basso Verbano. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti che affronteranno il tema da diverse prospettive, con l’obiettivo comune di unire le forze politiche e sociali per affrontare insieme le problematiche legate alla carenza di acqua.

Tematiche Trattate

Durante l’incontro si discuterà di vari aspetti legati all’acqua:

Servizio idrico: Esamineremo la gestione del servizio idrico a livello locale.

Situazione delle falde: Approfondiremo lo stato delle falde acquifere, analizzando i dati raccolti.

Interventi strutturali: Valuteremo le necessità di interventi infrastrutturali per migliorare la gestione delle risorse idriche.

Cultura del risparmio: Promuoveremo una cultura del risparmio idrico tra i cittadini.

Un focus particolare sarà dedicato ai risultati delle analisi di Goletta dei Laghi, con un’attenzione speciale alla situazione delle acque del Lago Maggiore e alla problematica delle microplastiche. Inoltre, verrà presentata l’importante iniziativa dei Circoli di Legambiente del lago, volta a far sottoscrivere alle amministrazioni rivierasche la carta di adesione al “Manifesto dei Laghi” per limitare e contenere le sostanze inquinanti.

Interventi e Relatori

L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui:

Arianna Mazzoccato e Alessia Orizio: Analisi della falda, consumi e risparmio idrico.

Roberto Caielli, consigliere di ATO: Dimensione provinciale del servizio idrico.

Edoardo Favaron, Vice Sindaco di Sesto Calende: Piano degli investimenti a Sesto Calende.

Milo Manica, Vice Sindaco di Angera: Biodiversità e acqua del lago.

Valentina Minazzi, Vice Segretario regionale di Legambiente, insieme al Circolo “Amici del Lago”: Goletta dei Laghi e analisi delle acque del Lago Maggiore.

Circoli di Legambiente di Sesto Calende, Ispra e Laveno Mombello: Presentazione del “Manifesto dei Laghi”.

Unire per Proteggere

La serata rappresenta un’importante occasione per unire le forze piuttosto che dividerle. «Con questo spirito – spiegano gli organizzatori -, abbiamo coinvolto tutti i Circoli lombardi di Legambiente del Lago Maggiore, insieme al Circolo Amici del Lago di Arona, per unire le sponde lombarde e piemontesi del lago. Abbiamo rilanciato il “Manifesto dei Laghi” sulla nostra sponda, chiedendo a tutte le 14 amministrazioni di sottoscriverlo. L’obiettivo è applicare in modo unitario tutte le buone pratiche di lotta all’inquinamento delle acque del Lago Maggiore, recentemente al centro dell’attenzione mediatica per la grande presenza di microplastiche».

Gli “Amici del Lago”, attivi da diversi anni in collaborazione con vari enti e associazioni, presenteranno al pubblico e agli amministratori il loro lavoro svolto finora, offrendo dati e proposte concrete per affrontare le sfide ambientali.