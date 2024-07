Crisi Beko – Whirlpool Biandronno, il consigliere Luca Ferrazzi sollecita un intervento di Regione e Governo

Il consigliere regionale del Gruppo Misto Luca Ferrazzi è intervenuto oggi in merito alla crisi della Beko Europe, presentando una mozione al presidente del Consiglio regionale, con cui si chiede al presidente Attilio Fontana e all’assessore competente di intervenire sia direttamente che sollecitando il Governo.

Dopo aver riassunto i passaggi che hanno portato all’attuale assetto societario del sito di Cassinetta di Biandronno, Ferrazzi sollecita i vertici di Regione Lombardia “a richiedere con urgenza un tavolo di confronto con Beko Europe a difesa dell’occupazione e del Pil locale al fine di condividere in modo trasparente i contenuti del futuro piano industriale” ma anche “ad agire verso il Governo nazionale e il Ministero dell’Industria e delle Attività produttive per scongiurare il paventato ridimensionamento delle attività produttive ed il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori”.

