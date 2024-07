Flashbook per bambini all’ombra della quercia monumentale del parco RTO

Domenica 14 luglio alle 15.15 parte da chiesetta Santa Croce il flashmob diffuso dedicato ai libri per bambini promosso da Arte Diem

L’associazione Arte Diem promuove un nuovo FlashBook, il flasmob diffuso dedicato alla letteratura per l’infanzia.

L’appuntamento è per domenica 14 luglio dalle ore 15.15 alla chiesetta Santa Croce di Castiglione Olona, in località Caronno Corbellaro.

Durante il pomeriggio, sino alle ore 17, i volontari di Arte Diem proporranno ai bambini, indicativamenti dai 5 ai 10 anni, letture di libri appositamente selezionati dalla commissione di Flasbook Italia. Libri da guardare, leggere e ascoltare immersi nella natura della piana della piana di Caronno Corbellaro.

Durante il Flashbook volonari, i bambini e i genitori che li accompagnano, potranno inoltrarsi nell’area protetta tra storie e racconti, sino a raggiungere la maestosa Quercia monumentale, simbolo del parco RTO, e ascoltare qui altre avventure all’ombra del grande albero.

Per partecipare all’evento è necessario indossare abbigliamento adatto al prato e portare per ciascuno una borraccia d’acqua.

In caso di maltempo anche nel giorno precedente il terreno potrebbe essere impraticabile quindi la manifestazione potrà essere rinviata o annullata a discrezione dell’organizzatore.