Incidente all’alba a Porto Ceresio, interviene l’elisoccorso

Incidente all’alba a Porto Ceresio, sulla Provinciale 61, coinvolto un uomo di 56 anni. L’allarme è scattato intorno alle 6 all’altezza dell’incrocio tra via Casamora e via Ca’ Moro in Borgnana, lungo la strada che costeggia il lago tra Porto Ceresio e Brusimpiano. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e l’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Circolo in codice giallo.

