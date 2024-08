Di storia… in storia porta fiabe e pifferai nel borgo di Castiglione Olona

La XVII edizione della manifestazione itinerante per bambini e famiglie si svolgerà domenica 25 agosto dalle ore 16.10. Partecipazione gratuita

Narratori e pifferai tornano ad animare il centro storico di Castiglione Olona domenica 25 agosto per Di storia… in storia. La manifestazione per bambini e famiglie promossa dall’associazione Arte diem giunge alla sua XVII edizione con un nuovo percorso tra vicoli e cortili scandito dalle musiche di pifferai magici e dalle parole di nuovi racconti.

Si rinnova così un appuntamento fisso dell’estate che richiama in un’atmosfera suggestiva le famiglie di tutto il Varesotto, dell’ Altomilanese e del Ticinese che saranno accompagnate, per gruppi, nel borgo rinascimentale tra storie e musica itineranti.

La diciannovesima edizione dell’evento avrà come punto di ritrovo dalle ore 16.10 la centralissima piazza Garibaldi ed inizio alle ore 16.30.

Come sempre al termine delle attività ci sarà l’immancabile merenda, gentilmente offerta da L’Angolo Del Pane.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Castiglione Olona, è ad ingresso libero e gratuito, non necessita di prenotazione.

Per maggiori informazioni scrivere a info@arte-diem.orginfo@arte-diem.org.