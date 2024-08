Il neo capitano Mannion: “Felice di essere a Varese, la squadra mi piace molto”

Prima allenamenti individuali, poi qualche schema e ancora potenziamento. Mattinata di allenamenti al Campus di Varese per i ragazzi di coach Herman Mandole che da lunedì 12 agosto sono tornati in palestra.

Galleria fotografica La Pallacanestro Varese suda in allenamento al Campus 4 di 19

Presente sul campo attivamente anche il GM Luis Scola con i giocatori si sono esercitati nel tiro.

Il neo capitano Nico Mannion si dice molto contento: «È una squadra che mi piace molto e sono felice di essere tornato. Credo di poter fare bene con i miei compagni e creare un bel gruppo. Non ci poniamo obiettivi di stagione al momento, ma viviamo giorno per giorno costruendo la nostra identità».

Entusiasta si dice anche coach Herman Mandole: «Essere qui in agosto con tutta la squadra è molto importante. Senza i ragazzi e la loro voglia di lavorare, un coach non può fare granché. Stiamo costruendo il nostro gioco, con grande attenzione all’attacco, ma anche alla difesa che sarà parte importante. Sarà uno stile diciamo “varesino”, che nascerà dai tanti contributi che ciascuno, con la sua storia, porterà al gruppo».

Rientrato dopo l’esperienza nella Summer League anche Gabe Brown, che si dice soddisfatto del lavoro svolto: «Sono molto contento di essere di nuovo a Varese, la squadra è ottima e anche il coach mi dà grande fiducia. La mia Summer League è stata proficua: ho lavorato tanto. Mi è servita per diventare più forte e per migliorarmi . Ora l’obiettivo è vincere. Personalmente spero di fare una stagione importante e di fare bene la mia parte per la squadra».

L’allenamento dura tutta la mattina, nonostante il caldo soffocante. L’entusiasmo non manca: il primo appuntamento con il parquet sarà sabato 31 agosto, quando i biancorossi effettueranno un test a porte chiuse a Milano contro l’Olimpia. L’appuntamento con i tifosi è per venerdì 23 agosto, giorno in cui i biancorossi effettueranno uno scrimmage interno che sarà aperto a tutti i tifosi che vogliono vedere all’opera per la prima volta Mannion e compagni.