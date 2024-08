Libri tascabili da costruire con i bambini ad Azzate per trasportate emozioni

“Cosa troveremo nelle tasche di un libro con le tasche? Quante tasche ci stanno in una pagina? Quante parole ci stanno in una tasca?” Parte da queste curiose domande aperte a diverse risposte il laboratorio Tascabili – libri per trasportare emozioni, in programma sabato 3 agosto alle ore 10 alla Biblioteca di Azzate.

Il laboratorio, a partecipazione gratuita, è rivolto ai bambini indicativamente tra i 7 e i 10 anni e sarà condotto da Mascia Premoli, artista e atelierista, progettista e conduttrice di laboratori per lo sviluppo della creatività secondo il Metodo Bruno Munari.

La costruzione di un personale libro tascabile è in realtà l’occasione per indagare l’architettura del libro e le sue possibilità di diventare contenitore, tra sorprese e segreti e tutte le emozioni che portano.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.azzate.va.it oppure telefonando allo 0332 455426.