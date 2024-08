Scontro tra un’auto e una bici a Varese, 32enne ferito in modo serio

Una giornata nera per gli incidenti nel Varesotto (un morto a Lonate Pozzolo, feriti a Malnate e tra Casciago e Luvinate) è terminata in serata con un ulteriore sinistro in cui un uomo di 32 anni ha avuto la peggio, finendo in ospedale con numerosi traumi.

Il fatto è avvenuto in via Parini a Varese (all’incrocio con viale Borri) dopo le ore 22 e ha visto coinvolti un’automobile e una bicicletta sulla quale si trovava il ferito: quest’ultimo è stato sbalzato dalla sella dopo l’urto con la vettura ed è finito contro un muro.

Le sue condizioni sono apparse subito serie, seppure non fosse in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni il 32enne ha riportato alcune fratture e un trauma cranico. Il giovane è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Circolo.

Sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale di Varese incaricata di effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ultimo di una serie che ha caratterizzato il lunedì della provincia.