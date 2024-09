Cantiere per l’adeguamento della rete fognaria a Morosolo, slitta la fine dei lavori

Un imprevisto, unito al maltempo dei giorni scorsi, sono la causa del rinvio dei lavori di adeguamento della rete fognaria di Morosolo, sulla strada che collega Casciago con Calcinate del Pesce.

I lavori, partiti a inizio luglio, sarebbero dovuti terminare il 20 settembre, ma la fine della lavorazione slitterà di circa due mesi. A spiegare la ragione di questo slittamento è Alfa, la società pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese : «Il ritardo nella produzione e nella consegna del disoleatore, necessario per separare oli, idrocarburi, grassi e altri residui dalle acque di prima pioggia, ha purtroppo causato la sospensione dei lavori durante il mese di agosto, costringendo ad allungare i tempi del cantiere. La chiusura, infatti, è ora prevista nel mese di novembre».

IL CANTIERE

L’obiettivo è quello di realizzare due nuovi tratti di fognatura paralleli, lunghi all’incirca 300 metri ciascuno, destinati a raccogliere l’uno le acque meteoriche, l’altro i reflui fognari. Questi ultimi saranno convogliati alla depurazione presso l’impianto di Gavirate, mentre le acque piovane (dopo essere passate dal disoleatore) andranno in un corso d’acqua e da questo al lago. In precedenza, entrambi venivano convogliati in un’unica tubazione. L’ investimento per la realizzazione delle opere ammonta a circa 400 mila euro.

RITARDO E DISAGI

«Alfa e amministrazione comunale si scusano per il ritardo, nella consapevolezza che il prolungamento dei tempi di chiusura della strada provocherà disagi per la viabilità, soprattutto dopo l’avvio del nuovo anno scolastico», commentano società e Comune. La strada è infatti molto utilizzata (anche) per chi deve portare i propri figli alla scuola primaria di Morosolo. Per tutti, almeno fino a novembre, l’unica alternativa è quella di passare da Casciago, entrando in paese dalla rotonda dell’Esselunga di Masnago e attraversando il paese. Per tutta la durata dei lavori sarà sempre garantito l’accesso pedonale a tutte le abitazioni del tratto interessato. Per velocizzare i lavori, il cantiere rimarrà aperto anche il sabato.

ASFALTATURE A MOROSOLO

«L’amministrazione comunale monitora e verifica giornalmente l’avanzamento dei lavori – spiega il sindaco di Casciago, Mirko Reto -. Sicuramente è un disagio, ma ricordo che è un’opera assolutamente necessaria per l’ambiente, per migliorare i sottoservizi e le infrastrutture e per modernizzare il nostro paese. Entro venerdì 13 settembre saranno finite le asfaltature a Morosolo, via Manzoni, via Verdi e via Emiliani: in questo modo la quasi totalità di questa parte di paese avrà un nuovo asfalto».