Per l’omicidio della varesina Valentina Di Mauro confermati 22 anni a Marco Campanaro

“Conferma per inammissibilità del ricorso“. Così la Corte di Cassazione ha deciso per la condanna, confermando dunque la decisione della corte d’Appello di Milano, per Marco Campanaro che ha ucciso nell’estate di due anni fa la varesina Valentina Di Mauro.

La condanna confermata dalla suprema corte, oltre a confermare i 22 anni di carcere impone alle autorità giurisdizionali di far valere un periodo di 3 anni di osservazione del condannato in una struttura residenziale per l’esecuzione delle misure di sicurezza, le Rems.

La decisione risale alla giornata di venerdì scorso. La coppia viveva in provincia di Como, a Cadorago, e la vittima, oltre ad essere originaria del Varesotto, era molto conosciuta nel capoluogo prealpino. Una tragedia che si è consumata fra le mura domestiche, un femminicidio con 58 coltellate che non hanno lasciato scampo alla vittima.

La famiglia della vittima si era costituita parte civile con gli avvocato Vera Dall’Osto e Corrado Viazzo.