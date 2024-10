A Varese la presentazione del nuovo libro di Gianfranco Galante, “Ti “Racconto” perché”

L’autore varesino Gianfranco Galante presenta al pubblico il nuovo libro Ti “Racconto” (perché) –

Qui, Galante, con la consueta eleganza narrativa, in “Ti racconto” (perché) svela storie di vita e personaggi che hanno inseguito un sogno rendendolo finalmente palpabile, il cui senso è rivelato attraverso le poesie scaturite dalle storie medesime. Esprimono anche, sempre tramite versi, il rammarico, il dissenso per le guerre e per la violenza contro le donne e le ingiustizie.

Si potrebbe definire lo scritto di questo testo come un poema d’amore e sull’amore. Infatti, a metà tra una serie di racconti, di poesie e di saggio, ci stanno una riflessione importante ed un invito. La riflessione è appunto quella riguardante l’amore in ogni sua forma e dimensione, l’invito riporta il lettore ad un esame di coscienza su di sé e sul mondo che lo circonda. Si tratta allora di un trattato sull’amore? Certamente, ma non in senso filosofico sebbene poetico.

Coordinano l’incontro: Enea Biumi (prof. letterato, autore e scrittore) e Giangranco Gavianu (prof. letterato, autore e scrittore) –