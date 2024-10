È il grande giorno della Tre Valli Varesine: tutto sulla corsa e sulla viabilità

Duecento chilometri tra Busto Arsizio e Varese: martedì 8 ottobre è il gran giorno della 103a Tre Valli Varesine che sarà anticipata al mattino dalla gara femminile, la 4a Tre Valli Varesine Women’s Race. Al via numerosi grandi atleti di livello internazionale per una giornata che si preannuncia spettacolare nonostante un meteo avverso. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la giornata a livello sportivo e logistico.

CAMPIONESSE E CAMPIONI IN GARA

Per prepararvi al meglio alle corse, vale la pena conoscere i protagonisti. La Tre Valli maschile attende la sfida stellare tra Pogacar, Evenepoel, Roglic e tanti altri, pronti a confrontarsi sulla salita dei Ronchi ma anche su quella delle “Cinque Piante”, novità di quest’anno. Anche in campo femminile ci sono numerose campionesse di primo piano. Ecco la presentazione sportiva della TRE VALLI MASCHILE

VIABILITA’, LE STRADE CHIUSE

Busto Arsizio per la partenza e Varese per l’arrivo sono le due città maggiormente coinvolte dalla corsa. Ecco quindi le chiusure stradale previste per martedì 8 ottobre: il piano chiusure di Busto Arsizio è DISPONIBILE QUI mentre le principali chiusure a Varese sono a QUESTO LINK. Nel tratto in linea tra le due città le strade vengono riaperte poco dopo il passaggio dei corridori. Da segnalare che anche il tratto di SP1 tra Oltrona e Capolago rimarrà chiuso a lungo per il passaggio dei corridori.

Anche gli utenti dell’autostrada devono tenere conto di alcune variazioni legate alla A8: le TROVATE QUI.

LE SCUOLE CHIUSE A VARESE

Da diversi anni, le scuole di Varese interessate al passaggio delle corse osservano un giorno di chiusura. QUI L’ARTICOLO con tutti gli istituti coinvolti.

MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO

Autolinee Varesine ha comunicato una serie di variazioni a orari, percorsi e fermate dei propri autobus in concomitanza con le gare ciclistiche. QUI LE INDICAZIONI

LA TREVALLI LIVE SU VARESENEWS

VareseNews racconta le corse all’interno di una diretta multimediale con cronaca minuto per minuto, immagini, video, link e con una chat per commentare insieme l’accaduto. La #direttaVN è realizzata in collaborazione con Finazzi Serramenti da ACOF e da Epron Solutions: lo trovate CLICCANDO QUI.

PREPARATE L’OMBRELLO

Purtroppo si preannuncia un meteo poco clemente con organizzatori, concorrenti e pubblico. Per la giornata di martedì è infatti atteso un meteo inclemente, tanto da far scattare un’allerta. IN QUESTO ARTICOLO tutte le informazioni.

BERNOCCHI BELGA

La Tre Valli conclude il cosiddetto Trittico Lombardo che finora ha visto due vittorie straniere: la Coppa Agostoni di Lissone è andata allo svizzero Marc Hirschi (UAE Team Emirates), la Coppa Bernocchi di Legnano al belga Stan Van Tricht (Alpecin-Deceunink).