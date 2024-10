Formazione in provincia di Varese, quando il percorso giusto può fare la differenza

Le statistiche sull’occupazione dei giovani dimostrano come l’occupabilità durante l’intero ciclo di vita lavorativa e i relativi livelli salariali sono strettamente correlati al grado di istruzione e di formazione professionale ricevuta in ambito scolastico.I soggetti con scarsa o non adeguata formazione scolastica e professionale, oltre a non poter aspirare a livelli salariali medio alti, sono maggiormente a rischio disoccupazione e fanno più fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro.

La scuola è fondamentale per il percorso di vita di ogni persona, così come per la creazione del capitale umano e lavorativo della nostra società, ma oggi più che mai individuare il giusto percorso può davvero fare la differenza, soprattutto se si è orientati ad una formazione tecnica e scientifica.

La provincia di Varese presenta un panorama di scuole, università e istituti professionali davvero ricco, con indirizzi e specializzazioni che offrono una vasta scelta di percorsi professionali.

L’offerta della Liuc

E’ il caso della Liuc, l’Università Cattaneo di Castellanza, che nella sua offerta didattica offre percorsi ad alta specializzazione in settori caratterizzati dall’innovazione.

La specializzazione Sustainability and Circular Economy del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, ad esempio, è una valida opportunità per sbocchi occupazionali di prestigio.

Il corso, in lingua inglese, è finalizzato a fornire conoscenze, competenze e metodi su come implementare la sostenibilità e l’economia circolare nelle aziende, obiettivo ormai obbligato per le imprese che devono affrontare la transizione ecologica e rispondere alle normative europee.

L’offerta di Incom Academy

Anche a livello di scuole ad alta specializzazione post diploma in provincia di Varese l’offerta è vasta e molto articolata. Venerdì 10 ottobre a Malpensa Fiere l’evento “What’s INCOMing next?” promosso da Incom Academy permetterà di scoprire i corsi ad alta tecnologia, come quello per diventare specialista Internet of Things, Data Analyst e Networking e Security. I partecipanti potranno assistere inoltre all’anteprima della presentazione del progetto degli studenti di INCOM Academy, candidato al “Premio Cambiamenti 2024 – Idee di Impresa” di Cna.

L’offerta di Acof

Altri Open Day, questa volta rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che a breve dovranno scegliere il percorso delle superiori, sono in programma in ottobre e novembre agli Istituti superiori Acof: in vetrina le scuole ispirate alla grande tradizione sartoriale (Istituto tecnico Sistema Moda e Liceo Artistico), l’Istituto di Grafica e Comunicazione, il Liceo delle scienze umane, le famosissime realtà ad indirizzo sportivo intitolate a Marco Pantani (Liceo Scientifico e Istituto Professionale). Tra i fiori all’occhiello anche i licei caratterizzati da uno sguardo più internazionale: il Liceo internazionale dell’innovazione, lo Scientifico PLUS, anch’esso quadriennale e il nuovo Liceo del Made in Italy.