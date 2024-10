Polenta in festa a Gemonio con la Pro Loco

Domenica 13 ottobre al parco di via Curti la 14a edizione dell’evento gastronomico dedicato a un piatto tipico tra i più amati

Dorata, calda, circondata da contorni succulenti: è la polenta, piatto tipico molto amato che ogni anno viene celebrato (anche) a Gemonio con una festa organizzata dalla Pro Loco nell’area di via Curti.

La 14a edizione della “Festa della polenta” andrà in scena domenica 13 ottobre a pranzo con modalità ormai consuete. C’è la possibilità di scegliere un piatto unico a scelta tra quelli proposti e sedersi a mangiare in compagnia, oppure di optare per l’asporto e gustare le pietanze a casa propria.

Il menu prevede polenta con brasato ai funghi, cervo, spezzatino di cinghiale o gorgonzola: il servizio in tavola inizia alle 12,30. Chi invece decide per l’asporto si deve presentare tra le 11,30 e le 12,30 munito di contenitori con chiusura ermetica, adatti al trasporto.