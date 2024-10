Schianto in via Schuster a Gallarate

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre a Gallarate. Per cause ancora da verificare, un’auto è stata protagonista di uno schianto in via Schuster, la strada che dalla circonvallazione porta alla superstrada di Malpensa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che per i rilievi del caso. Non risultano esserci feriti.