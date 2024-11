A Varese una serata dedicata all’affido e alla vicinanza solidale alla Libreria degli Asinelli

Il 22 novembre alle 18:30, la Libreria degli Asinelli di Varese ospiterà un evento speciale dedicato al tema dell’affido e dell’affiancamento familiare. Organizzata in collaborazione con il Servizio Affidi distrettuale e alcune famiglie affidatarie, questa serata sarà un’occasione per esplorare le storie e le esperienze di chi ha deciso di aprire il proprio cuore e la propria casa a bambini e ragazzi in cerca di un sostegno familiare.

Durante l’incontro, le professioniste del Servizio Affidi condivideranno riflessioni e letture tratte da libri e testi che approfondiscono il significato dell’accoglienza e della solidarietà familiare. L’evento, intitolato “Affido e Vicinanza Solidale: una serata dedicata alle storie di incontri e incontri di storie”, sarà arricchito da un momento conviviale con buffet.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la conferma di presenza entro il 19 novembre, scrivendo all’indirizzo email affidi.varese@proges.it o telefonando al numero 334 6860536. Un’occasione unica per conoscere più da vicino il mondo dell’affido e le storie di chi ha scelto di fare la differenza con gesti concreti di vicinanza e solidarietà.