Auto fuori controllo finisce sul marciapiede a Gallarate

Auto finisce fuori strada e invade il marciapiede. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 7 novembre, a Gallarate in via Venegoni, vicino alla stazione.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo della sua macchina, una Fiat Seicento, finendo sul marciapiede e poi contro un muro, abbattendo prima anche alcuni pali a lato della carreggiata. Fortunatamente in quel momento non erano presenti pedoni. Non si segnalano feriti.