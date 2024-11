Campioni di salute: a Varese un tour su tre livelli in vista delle Olimpiadi

Campioni di salute è il modello di benessere a cui la nostra società deve tendere. L’aumento delle patologie croniche, come obesità, diabete, cardiopatie, solleva un problema di salvaguardia dello sttao di salute dei cittadini che si deve ricercare in pratiche quotidiane di attenzione. A cominciare dallo sport.

Le statistiche restituiscono spesso una fotografia deludente: chi pratica regolarmente attività fisica è una parte residuale della popolazione. I ragazzi spesso abbandonano le attività con la crescita.

In vita anche delle Olimpiadi 2026, Emanuele Monti, Presidente dellaCommissione Welfare di Regione Lombardia promuove il programma “Campioni di salute”, coinvolgendo società sportive dilettantistiche, centri medici e terzo settore. Una squadra chiamata a lavorare sinergicamente per arruolare più persone possibili, soprattutto giovani e giovanissimi, negli allenamenti sportivi.

Tre sono le direttrici su cui Monti intende muoversi: una serie di incontri sui benefici dello sport al Caffè Beccaria di via Marrone a Varese ( si parte il prossimo 28 sul ciclismo); una presenza nelle palestre al fianco di ragazzi e delle loro famiglie per sensibilizzarli sull’importanza dell’attività costante nel tempo e poi una raccolta fondi per istituire delle “borse sportive” da assegnare a chi non si può permettere un abbonamento in palestra o l’iscrizione a una società.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede di Villa Recalcati, ospiti del Presidente della Provincia Marco Magrini che ha ricordato come l’ente sia sensibile alla promozione della cultura del benessere e si metta a disposizione per accogliere iniziative del territorio.

Presenti anche il Prefetto Pasquariello, il direttore sanitario di Ats Insubria Catanoso e il referente provinciale del CONI Valter Sinapi oltre a diversi esponenti del mondo del volontariato, società sportive e realtà sanitarie.