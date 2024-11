Gallarate accende il Natale: un calendario ricco di magia, tradizione e divertimento

Magia, tradizione e divertimento nel Natale a Gallarate, con le tante iniziative promosse dal Naga (comitato commercianti di Gallarate), con il supporto di numerose realtà locali.

“Le atmosfere natalizie” un programma natalizio straordinario che saprà conquistare grandi e piccini, trasformando la città in un luogo incantato dal profumo delle feste.

Ecco qui il calendario completo del Natale a Gallarate

8 dicembre: un inizio da favola!

• Giornata delle Associazioni e Comitati: scopri le realtà gallaratesi dalle 10.00 alle 19.00.

• Degustazioni e Mercatino Natalizio in Via Novara: birre, vini, sake e sidri, dalle 10.00 alle 19.00.

• Babbo Natale nella casetta: accoglienza per i bambini e le loro letterine (10.00-12.30 e 15.00-18.30).

• Eventi speciali:

• Ore 15.00: letture natalizie per bambini a cura della Libreria Mondadori.

• Ore 16.00: spettacolo di magia e illusioni del Mago Geko.

• Ore 17.00: Magie Musicali con le Young Singer di Concertare (piano e voce).

• Ore 15.30-18.30: truccabimbi nel villaggio di Babbo Natale.

14 e 15 dicembre

• Babbo Natale e le letterine nella casetta (10.00-12.30 e 15.00-18.30).

• Animazione per le vie del centro a cura dei commercianti.

15 Dicembre: Mercatino degli Hobbisti

• Dalle 10.00 alle 19.00 in Corso Italia e Via Manzoni: creatività e atmosfera a tema natalizio.

21 e 22 dicembre

• Babbo Natale e le letterine (10.00-12.30 e 15.00-18.30).

• Animazione per le vie del centro.

22 Dicembre

• Babbi Natale in motocicletta: un tour indimenticabile per le vie della città (14.30-18.00).

6 gennaio

• Epifania in festa: spettacolo di giocoleria e premiazione della letterina più bella (15.00-18.30).

Dal 23 dicembre al 6 gennaio: pattinaggio su ghiaccio

• Piazza Libertà si trasforma in una pista di pattinaggio per regalare emozioni e divertimento a tutta la famiglia.

Non perdere l’occasione di vivere la magia del Natale a Gallarate, dove ogni evento è pensato per celebrare lo spirito delle feste e il piacere di stare insieme.

Vi aspettiamo a braccia aperte per un Natale indimenticabile!