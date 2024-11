Giocomerenda a Caccia di forme domenica a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio

Una domenica a Caccia di Forme tra le opere esposte a Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio. Questa la proposta per la Giocomerenda del 24 novembre con cui parte la nuova rassegna delle “Domeniche ai Musei” dedicate alle famiglie.

L’appuntamento è per le ore 15.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (in piazza Vittorio Emanuele II). La Giocomerenda durerà un paio d’ore, a partire da una speciale visita-gioco alla scoperta di quali forme si nascondono nelle opere esposte. I partecipanti andranno a caccia di triangoli, quadrati e cerchi che poi useranno per creare un’opera d’arte del tutto originale.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio.

La Giocomerenda è dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili (non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori).

Prenotazini a QUESTO LINK.