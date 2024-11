Il nuovo fondo “Varese con i bambini” per i piccoli in situazioni di vulnerabilità

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia che ricorre ogni anno il 20 novembre , in città nasce il Fondo “Varese con i Bambini”. A costituirlo è Fondazione Comunitaria del Varesotto, grazie al bando “Tre sfide per tre comunità” e alla sinergia di quattro associazioni locali: La Casa davanti al Sole, La Casa del Giocattolo Solidale, Guardavanti e Nessuno Escluso.

Scopo dell’iniziativa è sostenere progetti e interventi volti a offrire ai bambini e ai ragazzi della provincia di Varese un contesto sereno e stimolante, con un’attenzione particolare a chi vive situazioni di vulnerabilità.

Il Fondo intende anche diventare un punto di riferimento per le famiglie e la comunità, favorendo il diritto dei bambini a un ambiente educativo, ludico e sociale che permetta loro di crescere, imparare e integrarsi in un contesto solidale.

Per Fondazione Comunitaria del Varesotto la nascita di questo fondo tematico rappresenta un’occasione concreta e importante per essere al fianco di realtà che operano sul territorio nell’ambito della tutela dell’infanzia e dei suoi diritti.

Una risposta collettiva contro la povertà educativa e il disagio sociale

«Viviamo in un contesto in cui la povertà educativa e il disagio sociale colpiscono molte famiglie, con un impatto particolarmente significativo sui più piccoli – dicono i promotori del fondo – Varese con i Bambini vuole rappresentare una risposta concreta a queste sfide, unendo scuole, enti locali e associazioni per costruire una rete di supporto che faccia davvero la differenza».

Il Fondo promuoverà attività già in corso, tra cui doposcuola, laboratori creativi, centri estivi e spazi di aggregazione gratuiti, accessibili anche a chi spesso si trova escluso da altre opportunità.

Un fondo aperto alla partecipazione di tutti

“Varese con i Bambini” invita tutta la comunità a partecipare al progetto: privati cittadini, aziende e istituzioni sono incoraggiati a contribuire con donazioni attraverso la pagina di donazione che si trova sul sito di Fondazione Comunitaria a QUESTO LINK.

Per tutti è anche possibile avvicinarsi al fondo con attività di volontariato presso le associazioni costituenti, per costruire una rete di solidarietà diffusa, dove ogni cittadino diventi protagonista del cambiamento e si senta parte del futuro delle nuove generazioni.

L’obiettivo è creare una comunità accogliente, in cui ogni bambino possa sentirsi valorizzato e parte di un insieme più grande.

Le associazioni fondatrici

Le organizzazioni che hanno dato vita al Fondo “Varese con i Bambini” operano da anni nella provincia di Varese.

La Casa davanti al sole: realizza percorsi specialistici con educatori, psicologi e volontari, in supporto a bambini e famiglie, promuovendo progetti di comunità e affiancando oltre 100 famiglie e 500 bambini con proposte di educazione nella natura, edusport, sostegno a scuola ed educazione ai linguaggi espressivi. Collabora con scuole, realtà sportive, culturali, oratori, mondo del volontariato: insieme per una comunità inclusiva e solidale. Attualmente sta realizzando la “Banca del Gioco” all’Oratorio della Brunella

La Casa del Giocattolo Solidale: associazione di volontariato che si occupa di sostenere il diritto al gioco, allo studio e allo sport di oltre 300 minori del nostro territorio. Oltre 50 volontari che sostengono i diritti dei bambini più fragili donando giocattoli e materiale scolastico, ma anche attraverso una serie di iniziative solidali e completamente gratuite tra cui l’aiuto compiti, la pallacanestro, l’arrampicata sportiva, i laboratori dedicati all’arte e alla musica e la scuola di italiano per mamme straniere.

Guardavanti per il Futuro dei Bambini: attiva dal 2011, si dedica all’integrazione culturale e al sostegno educativo, con un’attenzione particolare per le nuove generazioni. Dal 2021 opera a Varese, ospitando anche i volontari dei Corpi Europei di Solidarietà.

Nessuno Escluso: nata nel 1998, lavora per l’inclusione e la giustizia sociale, sia in Italia che all’estero, attraverso iniziative educative per ridurre le disuguaglianze. Da oltre 10 anni promuove percorsi scolastici ed extrascolastici su intercultura e migrazioni.