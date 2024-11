Incidente in via Aleardi a Gallarate, ferito un ciclista

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente all’incrocio tra via Aleardi e Madonna in Campagna.

È successo nel pomeriggio di sabato 16 novembre quando, secondo le prime informazioni, il ciclista avrebbe ignorato lo stop andando a sbattere contro un’auto.

Subito sono scattati i soccorsi e l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo.

Quell’area della città è teatro spesso di incidenti, ’ultimo poche settimane fa.