La Lanternata di San Martino nel Parco Pineta a Tradate

Domenica 17 novembre alle 16.30 torna nell’area protetta l’evento promosso da associazione Prando per bambini e famiglie

Domenica 17 novembre lungo i sentieri del Parco Pineta a Tradate si svolgerà la seconda edizione della Lanternata di San Martino.

Con partenza nelle immediate vicinanze dell’Osservatorio Astronomico, i partecipanti si immergeranno nella natura protetta al calar della sera, illuminati solo dalle lanternre. Sarà l’occasione per riscoprire insieme le tradizioni legate alla festa di San Martino, che si festeggia l’11 novembre.

Le lanterne, creative e colorate, dotate di lumino Led e realizzate dai volontari dell’associazione Pando, rappresentano la luce dell’estate saranno a saaranno a disposizione fino ad esaurimento scorte.

Al termine del percorso guidato, in cui il silenzio dei boschi si alternerà ai racconti e al tradizionale canto della lanternata, ci sarà un momento di ristoro con una gustosa merenda.

Come da tradizione, dopo la lanternata, ognuno conserverà la sua lanterna accesa nella propria casa per tutta la durata dell’inverno.

L’evento è promosso dall’associazione Pando in collaborazione con l’associazione Arte Diem, il Parco Pineta, e le Guardie Ecologiche Volontarie.

Appuntamento alle ore 16.30 presso l’ingresso del Centro Didattico Scientifico di Tradate, a 15 minuti a piedi dal parcheggio di via Ai Ronchi.

Quota di partecipazione 5€ (dai 4 anni).

Non adatto ai passeggini, consigliate calzature da trekking.

Iscrizioni entro venerdì 15 novembre con messaggio Whatsapp a Silvia 339 3672061.