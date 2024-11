La scuola Silvio Pellico di Varese ospita il corso per 70 nuovi agenti della Polizia locale

Settanta nuovi agenti provenienti da tutta la Lombardia hanno partecipato oggi al primo incontro del corso di formazione per i neo assunti nella Polizia locale. Varese infatti è stata scelta dalla Regione come sede di questo momento formativo obbligatorio per chi ha deciso di indossare la divisa. Il corso, della durata di tre mesi con incontri tre volte alla settimana, si svolgerà nell’aula magna della scuola Pellico di Varese.

La giornata formativa è stata aperta dall’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano insieme al comandante Claudio Vegetti. Con loro i rappresentanti e funzionari di Regione Lombardia. L’assessore e il Comandante hanno salutato i partecipanti dando il benvenuto a Varese a tutti i nuovi agenti della Polizia locale.

«È un grande piacere essere stati scelti come sede per questa importante formazione dei nuovi assunti nella Polizia locale – ha detto l’assessore Catalano – Oggi a Varese si apre un corso che durerà tre mesi e che formerà gli agenti che presteranno servizio nelle varie città e paesi lombardi. Ho dato a tutti il benvenuto nella nostra città e ho sottolineato quanto sia fondamentale questo passaggio per il ruolo che ognuno di loro andrà a ricoprire all’interno dei territori. Un lavoro delicato, importante e al servizio dei cittadini, quello dell’agente della Polizia locale, per questo la formazione ricopre un aspetto fondamentale della professione».