Le Noci: “Primo tempo sottotono, serve coraggio per essere più incisivi”

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

LE NOCI 1 – Abbiamo fatto un primo tempo un po’ troppo “sotto ritmo”, adeguandoci a quello della Virtus Verona che si è chiusa bene coprendosi in mezzo al campo. Siamo stati lenti nel giro palla e abbiamo forzato poco la giocata. Siamo andati in svantaggio su l’unico tiro in porta che abbiamo subito. Sono mancati ritmo e coraggio per trovare qualche soluzione, come qualche dribbling. Invece penso che nella ripresa abbiamo fatto bene, abbiamo tenuti i ritmi e trovato il goal. Abbiamo creato anche altre situazioni per vincere la partita.

LE NOCI 2 – Analizzando le nostre partito penso che nel complesso ce la siamo sempre giocata con tutte le squadre, con partite discrete. Non sempre tutti e 90 i minuti sono stati fatti bene, a volte abbiamo giocato meglio soltanto una frazione, un tempo bene e uno meno bene, però abbiamo sempre messo in campo il giusto atteggiamento e fatto la nostra prestazione. Sicuramente ci manca qualcosa che dobbiamo riuscire a migliorare, quel qualcosa è la finalizzazione. Non è semplice ma dobbiamo avere più coraggio e trovare qualcosa di diverso per essere più incisivi.

PITOU 1 – È difficile accettare il risultato. Noi sul campo diamo tanto, come squadra, corriamo tanto, anche difensivamente. Alla fine però poi non arriva il risultato aspettato. Sappiamo che in questo momento non basta quanto facciamo, dobbiamo dare qualcosa in più, ognuno di noi. Quello di oggi può essere un buon punto per la classifica, però possiamo fare di più.

PITOU 2 – La Virtus Verona è stata compatta dietra, sono stati bravi. Non era una partita facile, ma noi dobbiamo trovare le chiavi perché il campo dice che non basta. La classifica così non basta e noi siamo qua a “rosicare”. Siamo una squadra che ha fiducia in se stessa, dobbiamo lavorare e prima o poi pagherà.

PITOU 3 – Entriamo in campo per vincere, non per pareggiare la partita. Forse questa situazione pesa un po’ nella testa ma il calcio è così: in questo momento le cose non vanno bene. E quando la cose vanno così serve abbassare la testa e lavorare di più. Per i tifosi, per chi viene allo stadio, per lo staff, non vincere una… due… tre… quattro partite pesa. Non posso dire il contrario, un calciatore però deve essere forte mentalmente. Ogni domenica abbiamo la possibilità di rimediare a quanto fatto in passato.

