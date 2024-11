Licei classici della provincia di Varese a confronto nell’indagine di Eduscopio

Tre licei classici statali valutati dalla Fondazione Agnelli nell’idagine di Eduscopio. In cima troviamo il Pascoli di Gallarate con il 77,5 dei diplomati in regola. Il numero medio di diplomati per anno è di 24 con un voto di media di 85. L’81% ha superato il primo anno di università: le scelte principali sono state la Statale di Milano nel 43,8% dei caso e l’Insubria nel 17,2%.

Con 43 diplomati di media all’anno si colloca il liceo classico Crespi di Busto Arsizio. Il voto medio tra coloro che scelgono di proseguire gli studi è stati di 85,8 mentre la percentuale di superamento del primo anno di ateneo è del 77%. La quasi totalità ( il 44%) ha scelto la Statale di Varese e il 13% il Politecnico di Milano.

Il Legnani di Saronno con i suoi 40 studenti diplomati medi all’anno e il voto di maturità di 84 si colloca subito dopo. L’80% delle matricole supera il primo anno di università che, nel 41% dei casi è la Statale di Milano e nel 16,6% è la Bicocca sempre di Milano.

Il Cairoli di Varese ha il gruppo maggiore di diplomati all’anno: 141. Il voto medio all maturità è stato di 83,8 mentre il tasso di superamento del primo anno da matricole è del 76%. Le scelte di ateneo vedono soprattutto la Statale di Milano nel 28,4% dei casi seguita dall’Insubri con il 20,8% delle preferenze.