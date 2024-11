Quando la montagna unisce oltre il dolore: il ricordo di Matteo costruisce un futuro per i giovani di Varese

La Festa della Montagna di Varese, organizzata dal Gruppo Alpini di Varese, ha ancora una volta dimostrato come la montagna possa essere un simbolo di solidarietà. Durante l’evento, sono stati raccolti dei fondi che gli organizzatori hanno deciso di destinare, tra gli altri, a Casa Matteo Varese, un’associazione nata in memoria di Matteo Pasquetto, giovane aspirante guida alpina scomparso sul Monte Bianco.

La consegna ufficiale della donazione è avvenuta il 26 novembre presso la sede del CAI Varese. I fondi che sono stati raccolti – in realtà raccolti due volte, come ha spiegato il capogruppo degli alpini di Varese Antonio Verdelli: i primi infatti sono stati sottratti in un brutto furto avvenuto nella loro sede, e quelli che hanno bonificato all’associazione sono frutto di una seconda, miracolosa raccolta tra i varesini – saranno utilizzati per sostenere progetti rivolti ai giovani, in particolare quelli legati allo spazio Happiness, un luogo dedicato a ragazzi tra i 17 e i 20 anni che hanno abbandonato la scuola o affrontano situazioni difficili, cosi come ha spiegato la famiglia di Matteo Pasquetto, che porta avanti le attività dell’associazione: l’obiettivo è connettere questi giovani al mondo del lavoro, grazie anche alla collaborazione con i Centri per l’Impiego.

A loro volta, i famigliari di Matteo hanno voluto fare un regalo agli Alpini e al Cai di Varese per la loro generosa collaborazione: il calendario 2025 realizzato dall’associazione per ricordare Matteo Pasquetto a cinque anni dalla sua scomparsa. Il calendario è dedicato alla Patagonia: «Era il suo grande sogno, e questo calendario contiene molte foto realizzate da lui, e alcune che lo vedono ritratto – ha spiegato la mamma – Quelle sono state scattate da Matteo Della Bordella, che ce le ha gentilmente concesse».

Quella consegnata a Casa Matteo è solo una parte delle somme raccolte: altre donazioni verranno elargita ad altre associazioni: il 14 dicembre, in occasione del concerto di Natale del coro Ana campo dei fiori “Il piacere di donare”.