Incendio in un negozio nel centro di Luino

Intervento di prima mattina quello effettuato dai Vigili del Fuoco di Luino in un negozio del centro della città. L’allarme è scattato intorno alle 7 e 30, di domenica 29 dicembre, quando in un negozio di piazza Garibaldi sono state viste fiamme e fumo scaturire dal locale. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme evitandone il propagarsi agli appartamenti sovrastanti. Non si sono registrati feriti.