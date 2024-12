Scoprire Il bambino, la grotta, la stella al Museo Baroffio con i bambini

Speciale visita guidata per i più piccoli domenica 5 gennaio alle 15.30 per riscoprire la Natività, dalla nascita di Gesù alla fuga in Egitto nelle opere della collezione

L’ultima visita guidata per bambini di Archeologistics in questo periodo natalizio è per domenica 5 gennaio alle ore 15.30 al Museo Baroffio del Sacro Monte con Il bambino, la grotta, la stella.

A partire dalla lettura dei testi, i bambini assieme alla guida cercheranno all’interno delle opere del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario, i diversi momenti della storia narrati nella collezione: dalla nascita di Gesù alla Fuga in Egitto.

L’obiettivo sarà poi rimettere in ordine gli episodi per ricostruire la narrazione in modo omogeneo.