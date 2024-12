Varese: a Campo dei Fiori raffiche di vento fino a 110 chilometri orari

Il vento che fa danni: a partire dalla nottata sono diversi i centri del Varesotto che sono stati investiti dal vento.

Le centraline del Centro geofisico prealpino (rimaste aggiornate alla serata di giovedì per un problema tecnico, riattivate dopo le 8) hanno segnato un picco di vento al Campo dei Fiori arrivate a 111 chilometri orari, mentre a Varese città la misurazione è di circa la metà, e si è fermata a 61 km/h. A Parco Pineta 85 km/h, a Bodio, sul lago di Varese, 84 orari, 62 a Ranco; 64 al Quicchio di Leggiuno, 72 orari a Schiranna.

I danni per il vento

Sono più di venti gli interventi dei vigili del fuoco di Varese per taglio piante in tutta la provincia a partire dalla notte di venerdì: raffiche sostenute di vento hanno colpito un po’ dappertutto, a macchia di leopardo e tutti i distaccamenti dislocati sul territorio provinciale sono interessati dai fenomeni. Maggiormente interessate le zone di competenza della sede centrale, distaccamenti di Busto/Gallarate, Luino, Ispra, in zona sta operando anche il distaccamento di Laveno Mombello.

L’arrivo del vento era stato previsto dalla protezione civile, che nella giornata di giovedì aveva diramato una allerta. Le condizioni meteo con raffiche sono monitorate dal centro geofisico prealpino: ecco le previsioni meteo per il fine settimana.