All casa della comunità di Varese un percorso di formazione dedicato ai care giver di persone fragili

Nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia”, promossa e finanziata da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, ASST Sette Laghi e il centro per la famiglia La Casa di Varese offrono negli spazi della Casa di Comunità di Varese, in Viale Monterosa 28, una nuova iniziativa dedicata ai caregiver di persone anziane, non autosufficienti e fragili, famigliari e non: il progetto In.formazione.

Si tratta di un percorso formativo/informativo, caratterizzato da una serie di dieci incontri a cadenza quindicinale, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.00.

Gli incontri saranno l’occasione per apprendere nozioni importanti riguardo il contesto di cura dei propri cari e tratterà gli aspetti emotivi, relazionali, istituzionali, socio-assistenziali e sanitari che maggiormente riguardano l’impegnativa situazione che caratterizza la cura di una persona non autosufficiente, in una prospettiva dialogica e multidisciplinare.

Il primo incontro è in programma per mercoledì 15 gennaio 2025. La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo mail “centrofamiglia@lacasadivarese.org“, fino ad esaurimento posti.