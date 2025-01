Film da indovinare e guardare con i bambini in biblioteca Frera a Tradate

Prosegue nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 gennaio con gli ultimi due film d’animazione l’iniziativa “Indovina… il film” promossa dalla Biblioteca Frera di Tradate e rivolta ai bambini e alle loro famiglie.

Ogni pomeriggio alle 15.30 la Sala Eufonica si trasforma in un piccolo cinema con un calendario a sorpresa, anticipato solo da un piccolo indizio.

“Ogni notte una squadra di mostri entra nelle stanze dei più piccoli per farli spaventare, finchè una bambina non arriva a Mostropoli…” Questo l’indizio dello spassoso cartoon da paura in programma nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio.

L’indizio per scoprire il titolo del film che chiude la mini rassegna sabato pomeriggio, sempre alle ore 15.30 è invece il seguente: “Un mammut, una tigre dai denti a sciabola, un protoscoiattolo e un bradipo uniscono le loro forze in un’avventura… glaciale!”

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti.

Consigliata la prenotazione al banco prestito della Biblioteca Frera oppure telefonando allo 0331 841820.