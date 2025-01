Lotta al miele contraffatto e alle sfide climatiche, un convegno a Varese

Si tiene a Varese oggi, giovedì 30 gennaio, il 39° Congresso Nazionale dell’Apicoltura Professionale, un evento importante per il settore che punta i riflettori su temi cruciali come la lotta al miele contraffatto e le sfide climatiche che mettono a rischio l’apicoltura.

Tra i partecipanti c’è l’assessore regionale Alessandro Beduschi, responsabile di Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, che interverrà per parlare delle difficoltà e delle opportunità per il settore apistico. All’evento sarà presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, per sottolineare come l’apicoltura non sia solo un’attività economica, ma anche un patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio.

Nel pomeriggio, i due assessori visiteranno alcune aziende agricole della provincia dei sette laghi per conoscere da vicino le realtà locali e ascoltare le esigenze degli operatori del settore.

L’appuntamento è all’Unahotels di Varese, in via Albani 73, con inizio alle ore 10.