Monossido di carbonio in un appartamento a Saronno, i vigili del fuoco salvano una persona

Alle ore 17:15 i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Saronno in viale Santuario per soccorrere una persona all’interno di un’abitazione.

All’arrivo in posto gli operatori, utilizzando apposita strumentazione, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio. L’inquilino è stato portato in ospedale per accertamenti mentre i vigili del fuoco hanno predisposto tutte le misure per mettere in sicurezza i locali.