“Vite Binarie”: acrobazie ed emozioni in scena all’Auditorium San Giovanni Bosco

Arriva a Varese “Vite Binarie”, lo spettacolo senza uso della parola che coniuga poesia e acrobazie. A presentarlo è la compagnia romana “Dis Équilibre”. “Vite Binarie” è la storia di due sconosciuti che, fermi in una stazione, aspettano un treno che sembra non arrivare mai. Costretti a condividere un’unica panchina, i due iniziano a conoscersi e piano piano anche a condividere quest’attesa.

La peculiarità dello spettacolo è che la parola non viene mai usata, i due comunicano con il corpo, tra acrobazie e giocoleria in un linguaggio poetico che è tutto fuorché verbale. Questo esperimento nasce proprio dal background dei due attori. Aurora, varesina d’origine, si forma ginnicamente presso la Società Varesina e studia al liceo classico Ernesto Cairoli, dove frequenta il corso di teatro. Si trasferisce poi a Roma dove studia recitazione presso l’accademia teatrale “Sofia Amendolea”, per poi fondare la compagnia “Dis Équilibre” con Stefano, attore e circense.

Lo spettacolo ha ricevuto diversi premi nel 2024 tra cui “miglior regia” al “Roma Fringe Festival”, e al “Catania Fringe Festival” è stato candidato e selezionato per andare nei teatri di Salonicco nella stagione 2025. Inoltre ha girato diverse città d’Italia, come Roma, Savona, Catania, Vercelli e domenica 12 gennaio alle ore 18:30 arriverà anche a Varese, all’Auditorium San Giovanni Bosco.

Se volete immergervi in questo viaggio atemporale ricco di poesia, la prenotazione è consigliata, ed è possibile effettuarla tramite la mail disequilibre@gmail.com o sui canali social della compagnia.