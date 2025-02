A Varese un incontro sugli scenari del mondo digitale visti dal lato della sicurezza

L’Università dell’Insubria organizza una giornata di approfondimento dal titolo «Cybersecurity e legislazione Ue: scenari concreti nel mondo digitale», che si terrà martedì 4 febbraio alle 14, nell’aula magna «Granero-Porati» di via Dunant 3, a Varese.

Il convegno, promosso da Assoprivacy, è a cura dei docenti del Dipartimento di Eccellenza di Economia Alfredo Biffi, professore associato di Organizzazione aziendale e di Sistemi informatici, e Ilaria Capelli, professoressa associata di Diritto Commerciale.

L’incontro è aperto agli studenti dei corsi di Economia, Informatica e Giurisprudenza dell’ateneo, agli associati di Assoprivacy, agli Ordini professionali degli avvocati, giornalisti, commercialisti e consulenti del lavoro, alle associazioni di categoria legate alle imprese e al commercio, così come delle realtà associative attive sul territorio, quali Acli e istituzioni scolastiche e formative.

ECONOMIA DIGITALE, UN MONDO DI ATTACCHI

Nel mondo dell’economia digitale la cronaca quotidiana descrive una serie impressionante di attacchi di ingegneria sociale e sfruttamento di vulnerabilità diretti a interrompere servizi primari, compromettere dispositivi, infrastrutture o sistemi di controllo industriale, ottenere credenziali di accesso, codici software e informazioni sensibili.

In questo quadro la cybersicurezza assume un ruolo molto sentito in ambito economico-informatico per via della crescente informatizzazione della società e dei servizi pubblici e privati, in termini di apparati e sistemi informatici e della parallela diffusione e specializzazione degli attaccanti. Cresce sempre più l’interesse a regolamentare e a diffondere la cultura della sicurezza informatica. Per questo è nata l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e si diffondono sempre più leggi e normative per regolamentare la materia (Gdpr, Nis II, Dora, ecc.) indirizzate a tutti i soggetti critici.

UN CONVEGNO PER CAPIRNE DI PIÙ

Lo scopo del convegno è quello di inquadrare il contesto complessivo europeo ed entrare nel merito dei passi fondamentali che ogni azienda e istituzione dovrà compiere, per scelta di protezione della propria attività e per compiere i necessari adeguamenti di conformità.

Si alterneranno esperti di protezione dati, cybersecurity, le organizzazioni aziendali del mondo associativo, professionale, imprenditoriale e universitario, con la partecipazione straordinaria di Guido Scorza, componente garante per la protezione dei dati personali.

Il convegno si aprirà con i lavori moderati da Alfredo Biffi. Dopo i saluti istituzionali della rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro, Massimo Bruno, presidente di Assoprivacy, European Privacy Expert Isdp 10003, offrirà un quadro generale sul fenomeno della cybersecurity, illustrandone le logiche preliminari.

Seguirà Michele Tedone, membro del comitato scientifico di Assoprivacy, esperto di Informatica forense e contrasto al cybercrime e consulente dell’Autorità giudiziaria, che approfondirà il fenomeno dei crimini informatici, soffermandosi sui reati più diffusi. Ilaria Capelli, professoressa di Diritto commerciale del Dipartimento di Economia, discuterà la necessità di una regolamentazione globale nel campo della cybersecurity, mentre Giovanna Redaelli, ricercatrice di Metodi matematici applicati all’economia e alle scienze attuariali e finanziarie, si concentrerà sul regolamento Dora, analizzandone scadenze e criteri di applicazione nel settore finanziario europeo.

Andrea Paro, consigliere nazionale di Assoprivacy, Privacy Officer Tuv, European Privacy Expert e Auditor Isdp 10003, approfondirà le implicazioni della direttiva Nis II, soffermandosi sui criteri di applicazione e sui settori critici nell’Unione Europea. Sandro Masala, vicepresidente di Assoprivacy, consulente del lavoro e Privacy Officer, offrirà considerazioni operative per i professionisti, focalizzandosi sulle attività online, mentre Pierguido Iezzi, Cyber Security Expert, presenterà criteri indispensabili per garantire la sicurezza informatica delle aziende. Infine Guido Scorza, garante per la protezione dei dati personali, affronterà lo stato e le prospettive realistiche della cybersecurity e dei dati personali.

Il convegno si propone non solo come momento di confronto tra esperti, ma anche come un’occasione preziosa di apprendimento e networking per tutti i partecipanti, dal mondo accademico e professionale a quello associativo e imprenditoriale.