Ad Amalia Ercoli Finzi il premio Chiara alla carriera 2025

Sarà Amalia Ercoli Finzi il premio Chiara alla carriera 2025: una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, professoressa onoraria al Politecnico di Milano, consulente scientifica della NASA, dell’ASI e dell’ESA.

Sarà, come sempre, premiata al Teatro sociale di Luino domenica 6 aprile alle 17, con questa motivazione: “Scienziata, che, con il valore aggiunto dell’empatia e di un eloquio sempre chiaro e ben comprensibile, ha contribuito alla diffusione della conoscenza dello spazio e delle missioni spaziali ad un vasto pubblico”. Dialogherà con lei il giornalista e saggista Giovanni Caprara, firma del “Corriere della Sera”.

L’evento sarà solo uno dei tanti punti clou del festival del Racconto, i cui concorsi prendono il via da oggi. Oltre a questo annuncio, infatti, questa mattina a Palazzo Estense di Varese sono stati presentati i nuovi bandi per i concorsi che riguardano editi, inediti e opere di ragazzi dai 15 ai 20 anni.

E’ stato infatti svelato innanzitutto il nuovo spunto per il premio Chiara Giovani: «Il titolo del premio quest’anno sarà “Luogo” – continua Lazzati – Uno spunto ampio e originale che speriamo colpisca la fantasia dei ragazzi». A raccontarlo più nei particolari Salvatore Consolo e Cristina Boracchi, che hanno spiegato il senso dell’ispirazione e hanno dato spunti interessantissimi, come il film “Here” di Robert Zemekis, che racconta la storia di un unico luogo negli anni. Il Premio Chiara Giovani 2025 è rivolto a ragazzi e ragazze nati tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010. I concorrenti sono invitati a produrre un racconto originale ed inedito sulla traccia oggi resa pubblica, della lunghezza massima di 6000 battute dattiloscritte. Qui tutte le informazioni sul bando.

La presentazione, che ha visto ospite il Prefetto Salvatore Pasquariello e l’assessore alla cultura del comune di Varese Enzo Laforgia, ha lanciato anche il concorso per gli inediti: «Continua anche quest’anno il Premio Chiara Inediti: chi ha racconti nel cassetto che non sono mai stati pubblicizzati nè pubblicati, possono partecipare e avere in premio la loro pubblicazione» ha sottolineato Lazzati. Il concorso è riservato a raccolte di racconti inediti (minimo 3 mai apparsi su quotidiani e riviste o sul web) in lingua italiana, di autori di età non inferiore ai 25 anni, residenti in Italia o nella Svizzera italiana, nonché a coloro che risiedono in altri Stati se iscritti all’AIRE o al RSE. Le raccolte devono essere integralmente opera di un solo autore: non sono ammesse partecipazioni “a più mani”.

Per il concorso principale, quello degli editi, saranno invece in gara libri che sono stati editi tra maggio 2024 e aprile 2025: Sono ammesse infatti a concorrere le raccolte di racconti in lingua italiana, edite con ISBN e regolare distribuzione nei circuiti di vendita in Italia e nella Svizzera italiana tra il 1° maggio 2024 e il 26 aprile 2025. Le raccolte devono contenere racconti scritti tutti da un solo autore: anche qui, non possono partecipare antologie a più mani.

La Finale del Premio Chiara 2025 è in programma domenica 19 ottobre alle 17 nella consueta cornice della Sala Napoleonica delle Ville Ponti in Varese: come da tradizione, sabato 18 ottobre i finalisti saranno inoltre ospiti della Biblioteca Cantonale di Lugano e la mattina di domenica 19 al Museo MA*GA Gallarate.

Venerdì 14 marzo verrà presentato infine il calendario eventi de “La Primavera della Cultura al Premio Chiara 2025”, con gli appuntamenti culturali organizzati fino al mese di maggio, tutti come sempre a ingresso libero.

Ci riprova anche quest’anno, inoltre, il Concorso di Filmmaking che fa parte del palinsesto del BAFF-Busto Arsizio Film Festival: continua così una collaborazione con una realtà storica del territorio legata al cinema: la filosofia del bando prevede che il mezzo filmico si metta a disposizione del racconto breve, forma espressiva prediletta da Piero Chiara, con l’obiettivo di estendere la conoscenza dello scrittore Piero Chiara, delle sue opere e della sua storia tramite la produzione audiovisiva. La settima edizione avrà come leit motiv “l’ispirazione”: ad uno dei temi o titoli cari allo scrittore.

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito del Premio Chiara