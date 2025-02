Addio a Rainer Schneider, il veterinario di Varese esperto in animali esotici

Si è spento nella serata di sabato 15 febbraio, all’età di 77 anni, Rainer Schneider, noto veterinario di Varese.

Schneider ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita alla cura degli animali, distinguendosi per la sua competenza nel trattamento di specie non comuni ed esotiche.

Molto apprezzato nella comunità varesina e non solo, ha lavorato a lungo al Parco Faunistico delle Cornelle di Valbrembo e nel suo studio di Casbeno, dove ha accolto numerosi pazienti a quattro zampe fino a diventare un punto di riferimento per molti varesini, tra cui anche personalità di spicco e vip, che si sono affidati alle sue cure per i loro animali.

Tra gli interventi più risaputi e curiosi di Schneider, uno che aveva suscitato l’interesse della città risale al 2008, quando riattaccò un becco fratturato a un pellicano, salvando l’uccello da una triste sorte a cui sembrava essere condannato.