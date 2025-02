Al Liceo Curie di Tradate autori e studenti si incontrano con il progetto “Lo Struzzo a Scuola”

Torna per il secondo anno al Liceo Curie di Tradate un’interessante iniziativa culturale che vede l’istituto superiore collaborare con la casa editrice Einaudi nell’ambito del progetto “Lo Struzzo a Scuola”.

Il progetto di Einaudi per le scuole permette agli insegnanti e agli studenti di interagire con il catalogo di un editore che ai grandi classici affianca costantemente nuove proposte, e che per rendere ancora più entusiasmante la lettura, porta gli autori in tutte le classi d’Italia.

Grazie a questa iniziativa nelle prossime settimane circa 800 studenti del liceo tradatese potranno incontrare e interagire con scrittori e scrittrici adeguati alle diverse fasce di età.

Giovedì 13 marzo le classi del triennio incontreranno Viola Ardone (nella foto) la scrittrice che nel 2019 ha pubblicato per Einaudi il romanzo “Il treno dei bambini”, caso editoriale alla Fiera di Francoforte di quell’anno e tradotto in oltre trenta lingue, e da cui è stato anche tratto un film prodotto da Netflix che sta riscuotendo enorme successo. Nel 2021 è uscito “Oliva Denaro”, ispirato alla figura di Franca Viola, è anche stato portato a teatro da Ambra Angiolini, e nel 2023 ha dato alle stampe “Grande meraviglia“.

Venerdì 28 marzo alle classi del primo anno verrà proposto l’incontro con Giacomo Mazzariol, che già lo scorso anno è stato ospite del Curie. Per Einaudi Mazzariol ha pubblicato “Mio fratello rincorre i dinosauri”, che è diventato un film di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma. Nel 2019 ha dato alle stampe “Gli squali” e insieme al collettivo di sceneggiatori Grams, ha scritto la serie tv Baby, trasmessa da Netflix.

Infine sabato 12 aprile le classi del secondo anno potranno dialogare con Samuele Cornalba, giovane autore al suo esordio con “Bagai”, uscito lo scorso anno per le edizioni Einaudi. Un romanzo di formazione che ha molto colpito critica e lettori. Ha scritto Walter Siti: “Un giovane protagonista impara l’insensatezza del mondo; un giovane scrittore scopre la propria insopprimibile vocazione. Da questa accoppiata nascono la tremenda semplicità e la tremenda forza dell’esordio di Cornalba“.

Il progetto è organizzato dal Dipartimento di Lettere del Marie Curie e coordinato dal professor Federico Defendenti, insegnante di italiano e latino del Liceo Curie.

«L’iniziativa – spiega il professor Defendenti – si inserisce in una visione più ampia dell’insegnamento della letteratura italiana che al Curie si porta avanti, che non si limita ai libri di testo ma permette agli studenti e alle studentesse di diventare protagonisti e di avere una formazione aggiornata costantemente, come testimoniato anche dal recente convegno per una lettura alternativa del capitalismo, che si è svolto lo scorso 30 gennaio».