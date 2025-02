Una settimana dal sapore internazionale quella vissuta da una novantina di studentesse e studenti dell’istituto Isis Stein di Gavirate. Dal 16 al 22 febbraio si è infatti svolta l’International week: i ragazzi e le ragazze italiani hanno ospitato i loro coetanei (ogni studente italiano ha accolto uno studente straniero a casa) provenienti da Germania, Spagna, Ungheria e Olanda, che poi ricambieranno l’ospitalità accogliendo i partner italiani nei prossimi mesi, tra marzo e maggio.

Galleria fotografica All’Isis Stein di Gavirate una settimana internazionale con 90 studenti da Spagna, Olanda, Germania e Ungheria 4 di 8

Le referenti del progetto sono le professoresse Elisabetta Berra, docente di lingua spagnola e Denise Zitti, docente di lingua tedesca: a loro il compito di coordinare i rapporti con le scuole straniere e coordinare studenti e genitori tra avvisi, organizzazione della settimana italiana, riunioni e riunioni. Un compito gravoso, fatto anche e soprattutto di rassicurazioni nei confronti di papà e mamme preoccupati molto più dei rispettivi figli e figlie, motivati a conoscere i colleghi stranieri e affrontare un’esperienza formativa e perché no, anche divertente.

Le scuole che quest’anno hanno aderito al progetto sono state la Carl Bechstein Gymnasium di Erkner in Germania, la Winkler Prins di Veendam in Olanda, la Patrona Hungariae di Budapest in Hungary e le due spagnole INS Valbona d’Anoia di Valbona d’Anoia e IES Jardines de Puerta Oscura di Malaga. In tutto sono stati coinvolti una novantina di alunni e alunne italiani, frequentanti le classi prime e seconde del liceo linguistico e seconde dell’indirizzo turistico, scientifico e di scienze applicate, oltre ad altrettanti partner stranieri.

«Il nostro istituto ha una tradizione piuttosto lunga di progetti internazionali sia con i Comenius che con gli Erasmus, ma anche con progetti come come questo che sono autofinanziati – spiegano le prof Berra e Zitti -. La finalità del progetto è quella di rendere i ragazzi più autonomi nella gestione dei propri tempi e nella gestione dei compagni stranieri, oltre a migliorare le loro capacità linguistiche e saper apprezzare le differenze culturali, aspetto questo di fondamentalmente importanza».

La settimana è stata piena di incontri, gite, momenti di riflessione e condivisione. Il gruppone di studenti italiani e stranieri è andato a Milano e Verona, ma anche a Varese dove ragazze e ragazzi hanno potuto apprezzare le bellezze di Villa Panza e del centro cittadino e a Tradate, dove si è svolta una visita all’Osservatorio e al Parco Pineta. Non sono mancati i momenti di svago in palestra e in piscina, per poi concludere tutto con una “festa d’addio” o meglio di arrivederci, visto l’appuntamento all’estero che aspetta gli studenti italiani: dentro e fuori l’Isis Stein si è respirata un’aria realmente internazionale, con decine di ragazzi impegnati a dialogare e conoscersi in inglese, in spagnolo, in tedesco.

Un’iniziativa fatta per aprire le menti, dare strumenti di conoscenza di altre culture e altri modi di vivere, senz’altro utile per ragazze e ragazzi adolescenti che si affacciano, curiosi, a nuove esperienze.