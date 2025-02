Benessere, cultura, cucina e arte: ecco alcuni dei laboratori di Varese Corsi in partenza da settimana prossima

Il catalogo di Varese Corsi per la primavera 2025 si presenta sempre più ricco di laboratori e elezioni adatti a tutti. Tra lezioni di ginnastica, cucina, teatro e lingue le opportunità per imparare e mettersi in gioco non mancheranno.

Per facilitare la scelta, Varese Corsi ha preparato una selezione di alcuni dei laboratori che prenderanno il via da lunedì 17 e continueranno nei mesi a seguire.

Ecco qui tutte le informazioni:

Sport e benessere

Ginnastica dolce. Il corso ideale per chi cerca un approccio gentile allo sport, attraverso movimenti lenti e controllati. Clicca qui per iscriverti

Ginnastica in gravidanza. Un percorso di benessere dedicato alle future mamme, a partire dalla dodicesima settimana di gravidanza. Clicca qui per iscriverti

Cucina

Materia prima. Un ciclo di incontri pratici per imparare a creare la pasta fatta in casa, dalle tagliatelle alla pasta ripiena. Clicca qui per iscriverti

Pizza, pani, focacce e grissini. Due lezioni speciali che ti insegnano a preparare in casa pizze gourmet, focacce, pane e grissini. Clicca qui per iscriverti

Cultura, arte e creatività

Teatro per adulti. Il corso mira a potenziare la comunicazione, le relazioni interpersonali e le abilità espressive attraverso percorsi ludici e tecniche teatrali. Clicca qui per iscriverti

Workshop di tornio. Un’esperienza unica per grandi e piccoli che vogliono imparare a trasformare l’argilla in oggetti unici lavorando al tornio elettrico. Clicca qui per iscriverti

Arte floreale per principianti. Guidato da una fiorista con vent’anni di esperienza, impara l’arte della composizione floreale con materiali naturali e un approccio eco-sostenibile. Clicca qui per iscriverti

Disegno manga base. Un corso dedicato ai giovani artisti a partire dai 9 anni che desiderano tuffarsi nel mondo del manga, creando personaggi unici e coinvolgenti con le tecniche tipiche del fumetto giapponese. Clicca qui per iscriverti

Disegno dal vero. Adatto a principianti e artisti intermedi, il corso è pensato per chi desidera migliorare le proprie abilità artistiche attraverso l’osservazione diretta, sviluppando la capacità di catturare forme e proporzioni. Clicca qui per iscriverti

Taglio e cucito. Un corso base perfetto per chi vuole imparare a cucire a mano e apprendere le basi della sartoria, imparando le tecniche fondamentali per realizzare capi personalizzati. Clicca qui per iscriverti

Crescita personale, lingue e cultura

Arte della falconeria: tecnica e pratica. Un corso in cui i partecipanti, attraverso lezioni teoriche e pratiche, impareranno la storia, le tecniche e le pratiche della falconeria. Clicca qui per iscriverti

Inglese (B1). Adatto a chi vuole approfondire la propria conoscenza dell’inglese, consolidando le basi e acquisendo nuove competenze linguistiche. Clicca qui per iscriverti

Comunicazione efficace. Impara a comunicare in modo efficace e raggiungi i tuoi obiettivi attraverso gli strumenti necessari per migliorare la tua comunicazione. Clicca qui per iscriverti

Autostima: le regole pratiche. Un incontro unico per riconoscere e rafforzare il costrutto dell’autostima e imparare a gestire le relazioni personali. Clicca qui per iscriverti

Iridologia. Un corso introduttivo che ti guida alla scoperta dell’iride come mappa del corpo umano, offrendo gli strumenti per individuare squilibri energetici e promuovere il benessere. Clicca qui per iscriverti

Per scoprire il programma completo si può consultare il sito di Varese Corsi cliccando qui.