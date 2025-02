Cinema, teatro e musica: le date degli spettacoli di marzo all’Auditorium di Somma Lombardo

Cinema e teatro nel mese di marzo all’Auditorium San Luigi a Somma Lombardo: per quattro sabato sera la sala di via Mameli 67 proporrà alle 21.00 spettacoli teatrali, mentre in settimana «proporremo una rassegna di cineforum in tre martedì e un mercoledì del mese, con inizio alle 20.30 e commento di due relatori eccellenti».

Partiamo con il teatro.

Il 1° marzo in scena “Ja’far”, un musical in due atti, con la Compagnia teatrale Didisì Musical; regia di Fabio Barcaroli.

L’8 marzo si prosegue con “Sinceri bugiardi”, commedia brillante in due atti, con la compagnia teatrale Ciack….Si Ride!, regia di Franco Di Leo. C’è anche un aperitivo pre-spettacolo, dalle 19.15, presso il bar, con prenotazione obbligatoria a questo link.

“Jannacci e dintorni” è invece lo spettacolo in programma il sabato 15, proposto dalla Compagnia teatrale Entrata di Sicurezza, con regia di Massimiliano Paganini.

Sabato 22 marzo è in scena “Recitare stanca”, commedia contemporanea con la Compagnia teatrale Fuori Prove, regia di Sara Maraschiello.

Il cineforum di Somma Lombardo

Martedì 4 marzo – Una donna chiamata Maixabel – Regia di Icíar Bollan- Spagna, 2021 – Thriller 115 min – Commento a cura del critico Gabriele Lingiardi.

Martedì 11 marzo – La stanza accanto – Regia di Pedro Almodòvar – Spagna, 2024 – Drammatico 107 min – Commento a cura della professoressa Cristina Boracchi.

Mercoledì 19 marzo – Giurato numero 2 – Regia di Clint Eastwood – Usa, 2024 – Drammatico 114 min – Commento a cura della professoressa Cristina Boracchi.

Martedì 25 marzo – L’orchestra stonata – Regia di Emmanuel Courcol – Francia, 2024 – Commedia 103 min – Commento a cura del critico Gabriele Lingiardi.

L’incontro con Agnese Moro e Franco Bonisoli

Giovedì 6 marzo ospiteremo Agnese Moro e Franco Bonisoli per una testimonianza sulla Giustizia riparativa, con ingresso libero, fino ad esaurimento posti (250).

I temi trattati durante la serata saranno anticipati dal film in proiezione giovedì 4.

Informazioni e prenotazioni

www.sommalombardo.18tickets.it

Email: teatro@sanluigisomma.it

Instagram: @auditorium_s.luigi