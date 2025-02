Cinque campioni e un microfono: appuntamento al Salone Estense di Varese

Arese, Dominguez, Ferraiuolo, Frattini e Macchi raccontano se stessi – giovedì 20, ore 18,30 – in un talk show dedicato ai giovani e inserito nel progetto “Game One”

Cinque campioni si raccontano a Palazzo Estense. Giovedì 20 febbraio, dalle 18,30, il Salone Estense di via Sacco a Varese ospita un talk show inserito nel progetto “Game On” che coinvolge una serie di società sportive locali e la collaborazione con alcune associazioni del terzo settore.

A parlare della propria esperienza umana e sportiva ci saranno cinque volti noti e amati dai tifosi e dagli sportivi: il basket sarà rappresentato da Laura “Chicca” Macchi (9 scudetti e oltre 100 presenze in nazionale, oggi “spalla tecnica” in tv) e Massimo Ferraiuolo (playmaker e bandiera della DiVarese e team manager dell’attuale Openjobmetis). Diego Dominguez, leggenda azzurra del rugby, sarà il “portacolori” della palla ovale mentre il giovane Pietro Arese – finalista olimpico e bronzo europeo nei 1.500 metri – racconterà se stesso e l’atletica leggera. Infine Pierpaolo Frattini, azzurro del canottaggio per molti anni con due partecipazioni olimpiche e attuale manager degli eventi remieri a Varese.

L’incontro sarà moderato dal giornalista di Sky Sport Francesco Pierantozzi; “Game On” è finanziata dal bando “Sport e Giovani: crescere insieme” di Regione Lombardia e Sport e Salute e si avvale del supporto del CONI, del Comitato Regionale Lombardo della FIR, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e del Comune di Varese, che cofinanzia l’iniziativa.

Tra le società e le associazioni coinvolte ci sono Rugby Varese, Canottieri Varese, Centro Studi Sport Csi Varese per la Ginnastica Artistica (in collaborazione per l’Atletica con Cus Insubria e Varese Atletica, La casa del giocattolo solidale, la Cooperativa Sociale San Luigi e La casa davanti al sole.