Cisterne e serbatoi: tipologie e come scegliere la soluzione più adatta

Le cisterne IBC e i serbatoi d’acqua in polietilene rappresentano soluzioni efficienti per lo stoccaggio e il trasporto di vari liquidi. Grazie alla loro versatilità, trovano impiego in numerosi settori, tra cui industriale, chimico, alimentare e farmaceutico.

Questi contenitori sono progettati per contenere acqua potabile e piovana, prodotti chimici, sostanze alimentari, lubrificanti, cosmetici e persino liquidi pericolosi. In commercio ne esistono di diverse tipologie, pertanto può essere complicato scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, ma considerando il tipo di liquido e l’impiego prevalente si può individuare la soluzione più adatta per garantire sicurezza, efficienza e durata nel tempo.

A cosa servono serbatoi e cisterne in plastica

L’utilizzo di serbatoi d’acqua e cisterne in plastica per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi, prodotti chimici e alimentari è una scelta sempre più diffusa in ambito industriale e privato.

Tali contenitori, infatti, consentono di conservare in maniera sicura ed efficiente diversi tipi di liquidi, tra cui carburanti, solventi, cosmetici e prodotti farmaceutici. Questo, grazie al loro materiale resistente e durevole, che permette una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e le sollecitazioni esterne, e la loro struttura, che facilita il posizionamento su superfici piane, consentendo una movimentazione agevole anche in contesti logistici complessi.

Rispetto poi ai serbatoi realizzati utilizzando altri materiali (come l’acciaio oppure la ghisa), le soluzioni in plastica offrono un’alternativa economica senza compromettere la qualità o la sicurezza del contenuto.

Tipologie di serbatoi e cisterne

Come già accennato, in commercio è possibile trovare molteplici tipi di serbatoi per acqua ed altri liquidi. Tra i principali è possibile citare:

Serbatoi per acqua interrati e per il recupero piovane : ideali per lo stoccaggio sostenibile dell’acqua, sono realizzati in polietilene lineare (PE) atossico e resistente ai raggi UV. La loro struttura monolitica, priva di giunzioni, assicura un’elevata robustezza e una lunga durata. Sono perfetti per ridurre il consumo di acqua potabile, ma permettono anche di riutilizzare l’acqua piovana per irrigazione e altri usi non potabili;

: ideali per lo stoccaggio sostenibile dell’acqua, sono realizzati in polietilene lineare (PE) atossico e resistente ai raggi UV. La loro struttura monolitica, priva di giunzioni, assicura un’elevata robustezza e una lunga durata. Sono perfetti per ridurre il consumo di acqua potabile, ma permettono anche di riutilizzare l’acqua piovana per irrigazione e altri usi non potabili; Cisternette IBC in plastica : con capacità standard di 1000 litri, queste cisterne sono una soluzione pratica per il trasporto e lo stoccaggio sicuro di liquidi. Possono contenere acqua, alimenti, prodotti chimici e sostanze pericolose, garantendo protezione e facilità di movimentazione grazie alla loro struttura rinforzata;

: con capacità standard di 1000 litri, queste cisterne sono una soluzione pratica per il trasporto e lo stoccaggio sicuro di liquidi. Possono contenere acqua, alimenti, prodotti chimici e sostanze pericolose, garantendo protezione e facilità di movimentazione grazie alla loro struttura rinforzata; Serbatoi per stazioni di dosaggio : specificamente progettati per sistemi di miscelazione e dosaggio, hanno una forma cilindrica verticale autoportante e un fondo piano. La parte superiore può includere supporti per pompe dosatrici, strumenti di misurazione, ecc. Inoltre, dispongono di boccaporto per il carico completo, coperchio filettato, indicatore di livello e predisposizione per valvole di scarico;

: specificamente progettati per sistemi di miscelazione e dosaggio, hanno una forma cilindrica verticale autoportante e un fondo piano. La parte superiore può includere supporti per pompe dosatrici, strumenti di misurazione, ecc. Inoltre, dispongono di boccaporto per il carico completo, coperchio filettato, indicatore di livello e predisposizione per valvole di scarico; Serbatoi d’acqua per alimenti e sostanze chimiche: si tratta di strumenti per l’industria alimentare e chimica, sono progettati per immagazzinare in sicurezza liquidi come olio, vino, latte, succhi, acidi e solventi. La loro struttura garantisce la massima sicurezza e qualità nella conservazione delle sostanze.

Ovviamente la scelta più adatta dipende dall’utilizzo principale del serbatoio e del liquido da contenere, e dalla necessità di tenere il serbatoio all’interno o all’esterno.

È fondamentale, inoltre, quando si seleziona quello da utilizzare, tener conto delle normative di sicurezza relative alla conservazione del contenuto.